Arosa-Stürmer Salamin nach knapper Heim-Niederlage: «Waren nach der Führung nicht bereit»
Der EHC Arosa wartet weiter auf die ersten Heim-Punkte in der Swiss League. Nach dem 3:4 gegen Thurgau sieht Stürmer Justin Salamin dennoch viel Gutes. Er nervt sich aber über das Spiel nach der frühen Führung.
Trotz starkem Schlussdrittel reicht es nicht: Arosa verliert zum dritten Mal im vierten Spiel
Mit 3:4 unterliegt der EHC Arosa dem HC Thurgau. Entscheidend ist das Mitteldrittel, in dem die Schanfigger den Faden verlieren und zwei Gegentore kassieren. Im Schlussabschnitt kommt die Aufholjagd zu spät.
In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Stimme zum Spiel.
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
