×

Arosa leistet sich Mega-Bock vor dem 0:2: Hier gibts die Derby-Tore im Video

Der EHC Chur gewinnt auch das dritte Bündner Derby gegen Arosa: mit 3:0. Ein Doppelschlag im ersten Drittel und ein Empty Netter sorgen für die Entscheidung. Hier geht zu den Videohighlights und Stimmen.

Südostschweiz
28.12.25 - 08:19 Uhr
Regionalsport
Mehr zum Thema
Teilen FacebookE-MailWhatsAppLink
Kommentieren
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Könnte euch auch interessieren
Mehr zu Regionalsport MEHR