Arosa leistet sich Mega-Bock vor dem 0:2: Hier gibts die Derby-Tore im Video
Der EHC Chur gewinnt auch das dritte Bündner Derby gegen Arosa: mit 3:0. Ein Doppelschlag im ersten Drittel und ein Empty Netter sorgen für die Entscheidung. Hier geht zu den Videohighlights und Stimmen.
Der EHC Chur gewinnt auch das dritte Bündner Derby gegen Arosa: mit 3:0. Ein Doppelschlag im ersten Drittel und ein Empty Netter sorgen für die Entscheidung. Hier geht zu den Videohighlights und Stimmen.
28.12.25 - 08:19 Uhr
Regionalsport
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.