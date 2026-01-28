Arosa fordert die Walliser bis zum Schluss: Das sind die drei Tore der Partie im Video
Am Dienstagabend forderten die Schanfigger den Wallisern aus Visp alles ab. Trotz Führung mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben. Die Highlights der Partie gibt es hier im Video.
Am Dienstagabend forderten die Schanfigger den Wallisern aus Visp alles ab. Trotz Führung mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben. Die Highlights der Partie gibt es hier im Video.
28.01.26 - 15:52 Uhr
Regionalsport
Könnte euch auch interessieren
Regionalsport
Wir bitten um euer Verständnis, dass der Zugang zu den Kommentaren unseren Abonnenten vorbehalten ist. Registriere dich und erhalte Zugriff auf mehr Artikel oder erhalte unlimitierter Zugang zu allen Inhalten, indem du dich für eines unserer digitalen Abos entscheidest.
Bereits Abonnent? Dann schnell einloggen.