Arosa-Doppeltorschütze nach Sieg gegen Basel: «Wollen wir mithalten, müssen wir kämpfen»
Nach fünf Niederlagen in Serie gewinnt der EHC Arosa das Strichduell gegen Basel. Stürmer Siro Schwitter trifft beim 5:2 doppelt. Hier gehts zum Interview.
02.11.25 - 08:18 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
