Arosa Captain nach letztem Saison-Heimspiel: «Wir wollten den Fans mehr bieten»

Der EHC Arosa verliert das letzte Heimspiel der Saison. Gegen den HC Thurgau resultiert eine knappe 1:2-Niederlage. Jeremy Jabola Prada bilanziert.

Ruetsch
Menzi
18.02.26 - 12:35 Uhr
Regionalsport
