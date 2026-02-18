Arosa Captain nach letztem Saison-Heimspiel: «Wir wollten den Fans mehr bieten»
Der EHC Arosa verliert das letzte Heimspiel der Saison. Gegen den HC Thurgau resultiert eine knappe 1:2-Niederlage. Jeremy Jabola Prada bilanziert.
Der EHC Arosa verliert das letzte Heimspiel der Saison. Gegen den HC Thurgau resultiert eine knappe 1:2-Niederlage. Jeremy Jabola Prada bilanziert.
18.02.26 - 12:35 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren