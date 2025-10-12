Der EHC Chur gewinnt mit 4:1 gegen den EHC Olten, Arosa verliert zu Hause 2:6 gegen die GCK Lions
Arosa kämpft zu Hause gegen die GCK Lions. Der EHC Chur gewinnt das Heimspiel gegen den EHC Olten mit 4:1. Auffällig das starke Powerplay der Churer am heutigen Nachmittag. 2 der 4 Tore fielen in Überzahl.
Arosa kämpft zu Hause gegen die GCK Lions. Der EHC Chur gewinnt das Heimspiel gegen den EHC Olten mit 4:1. Auffällig das starke Powerplay der Churer am heutigen Nachmittag. 2 der 4 Tore fielen in Überzahl.
12.10.25 - 16:10 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren