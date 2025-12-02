Der EHC Chur ringt zu Hause den Leader Thurgau nieder - Arosa verliert in Chaux-de-Fonds
Der EHC Chur bezwingt zu Hause den Leader Thurgau in einem umkämpften Spiel mit 3:0. Arosa verliert trotz einer verbesserten Leistung in Chaux-de-Fonds mit 2:5. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Der EHC Chur bezwingt zu Hause den Leader Thurgau in einem umkämpften Spiel mit 3:0. Arosa verliert trotz einer verbesserten Leistung in Chaux-de-Fonds mit 2:5. Hier der Ticker zum Nachlesen.
02.12.25 - 19:53 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren