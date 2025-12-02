×

Der EHC Chur ringt zu Hause den Leader Thurgau nieder - Arosa verliert in Chaux-de-Fonds

Der EHC Chur bezwingt zu Hause den Leader Thurgau in einem umkämpften Spiel mit 3:0. Arosa verliert trotz einer verbesserten Leistung in Chaux-de-Fonds mit 2:5. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Südostschweiz
02.12.25 - 19:53 Uhr
Regionalsport
