Wohl keine Olympischen Spiele 2026 im St. Moritzer Eiskanal

Im Februar 2026 werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo stattfinden. Eines der grössten Fragezeichen vor den Wettkämpfen war lange Zeit der Austragungsort der Bob-, Schlitten- und Skeletondisziplinen. Damit diese Medaillenentscheidungen in Cortina d’Ampezzo stattfinden könnten, müsste ein neuer Eiskanal gebaut oder der bestehende stark saniert werden. Lange Zeit sah es danach aus, als wäre dies nicht möglich. So hatte sich neben dem Internationalen Olympischen Komitee auch Italiens Sportminister Andrea Abodi gegen einen Neubau ausgesprochen – es gebe genügend bereits bestehende Wettkampfstätten im nahen Ausland und die allfälligen Kosten seien nicht gerechtfertigt und nicht tragbar.

Als Alternative im Rennen war unter anderem die Bahn in St. Moritz. Dafür hatten sich diverse einheimische Stimmen ausgesprochen. Nun berichtet «srf.ch», dass die italienische Regierung doch grünes Licht für einen Olympia-Eiskanal in Cortina gegeben habe. Der entsprechende Auftrag sei an ein italienisches Bauunternehmen erteilt worden. 81,6 Millionen Euro solle der Neubau kosten und bis März 2025 fertig sein. (red)