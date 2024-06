Jehle, Friedli, Lulic und Co. - diese Stars analysieren für uns die EM

Ab Freitag reagiert König Fussball. Und wir lancieren den EM-Talk. Immer freitags diskutieren Fussballexpertinnen und -experten aus der Region über das aktuelle Turniergeschehen. Was gibt auf und neben dem Rasen zu reden? Was läuft rund um das Schweizer Nationalteam? Und was sind die Tops und Flops des Turniers?

Als Gäste mit dabei: Unter anderen Peter Jehle, während 20 Jahren Stammgoalie von Liechtenstein. Die langjährige Schweizer Torhüterin Seraina Friedli oder Ex-Lazio-Star Senad Lulic. Hinzu kommen weitere illustre Namen aus dem Südostschweizer Fussball.

Der EM-Talk läuft immer freitags ab 18 Uhr auf TV Südostschweiz. Und ist auch online zu finden.

Der Trailer zum EM-Talk: