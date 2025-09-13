Chur ist zurück im Spiel- wie kommt Arosa aus der Pause?
Eishockey total! Chur (gegen Winterthur) und Arosa (gegen Sierre) wollen im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg. Hier gehts zur grossen Liveticker-Konferenz.
13.09.25 - 18:10 Uhr
Regionalsport
