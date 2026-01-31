Nach Gegentor in den Schlusssekunden: Chur gibt gegen Winterthur wichtige Punkte ab
Der EHC Chur verspielt gegen Winterthur einen sicher geglaubten Sieg in der Schlusssphase. Und erleidet beim 2:3 nach Verlängerung einen bitteren Rückschlag im Kampf ums Heimrecht in den Play-offs.
31.01.26 - 21:15 Uhr
