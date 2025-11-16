Jetzt im Liveticker: Kann der EHC Chur das zweite Mal in Folge punkten? - Und auch Arosa steht heute wieder auf dem Eis

Heimfieber im Doppelpack! Nach dem Erfolg des EHC Chur am vergangenen Sonntag wollen die Bündner heute erneut vor eigener Kulisse nachlegen – diesmal gegen La Chaux-de-Fonds. Gleichzeitig will der EHC Arosa im heimischen Stadion den EHC Olten ins Wanken bringen.