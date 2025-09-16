×

Jetzt im Liveticker: Chur liegt 0:1 im Rückstand, auch Arosa ist ins zweite Drittel gestartet

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen sich Chur und Arosa heute den ersten Saisonsieg sichern. Chur empfängt um 20 Uhr Visp, Arosa tritt um 20.15 Uhr in Bellinzona an. Hier seid ihr live dabei!

Südostschweiz
16.09.25 - 19:45 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren