Der EHC Chur gleicht die Viertelfinalserie gegen La Chaux-de-Fonds nach einem hervorragenden Schlussdrittel aus
Der EHC Chur macht ein super Heimspiel und gewinnt mit 7:2 gegen La Chaux-de-Fonds. Die Bünder gleichen somit die Play-off-Viertelfinalserie mit einem dicken Ausrufezeichen aus! Hier der Ticker zum Nachlesen.
03.03.26 - 19:40 Uhr
Regionalsport
