Nach Auftaktsieg in Winterthur: Punktet der EHC Chur auch bei der Heimpremiere?

Sa. 14.09.2024 - 17:59

Doppeltorschütze in Winterthur: Darels Dukurs. Der 21-jährige Lette ist vom Partnerteam SCL Tigers ausgeliehen – und machte bereits zwei Länderspiele fürs A-Nationalteam in seiner Heimat. Spannendes Detail, um am Stammtisch zu brilllieren: Dukurs’ Vater war Skeletonpilot und gewann 2015 an der WM die Bronzemedaille. Hinzu kommen sieben Medaillen an der EM.