Alles bereit für Duell Nummer 5: Das müsst ihr vor dem Bündner Derby wissen
Für Chur geht's ums Heimrecht. Arosa will unbedingt die rote Laterne loswerden und den ersten Derbysieg holen. Wir stimmen euch auf das fünfte Direktduell der Saison ein.
Mit der Südostschweiz hautnah dabei
Mittendrin statt nur dabei: Die Südostschweiz berichtet ausführlich über das fünfte Derby der Saison. Ab 18 Uhr stimmen wir euch auf TV Südostschweiz mit einer Livesendung auf das Duell ein. Ab 20 Uhr seid ihr in unserem Liveticker online beim Match dabei. Am Samstagmorgen liefern wir im Radio und auf unserer Website Stimmen zum Derby.
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
