Mit 30 Bündnerinnen am Start: Der Hummingbird Cheerleading Club räumt gross ab

In der Spezialkategorie Primary Groupstunt Level 2 sicherten sich die HBC Arrowbirds den Meistertitel mit einer tadellosen Leistung, gefolgt von den HBC Rainbowbirds, die den Vizemeistertitel in der Kategorie Youth All Girl Groupstunt Level 4 holten. In der Spezialkategorie Junior Groupstunt Level 5 traten die HBC Glambirds und die HBC Herobirds gegeneinander an. Die HBC Glambirds gewannen mit knappen Vorsprung, die HBC Herobirds belegten den zweiten Platz.