Sportler auf Social Media: Eine zeigt ihr Baby, einer fühlt sich müde und eine operiert beide Knie

Beispielsweise bei Flurina Bätschi. Die bald 22-jährige Alpin-Snowboarderin aus Davos ist wie aus dem Nichts in der vergangenen Saison in die Weltspitze vorgestossen und erreichte dabei zwei Podestplätze. Auch an den Heim-Weltmeisterschaften im Engadin gelangen ihr starke Auftritte. Nun hat sie aber weniger erfreuliche Nachrichten. Vor acht Tagen musst sie sich an beiden Knien operieren lassen. Wie sie ihre Fans auf Instagram wissen lässt, habe sie in den letzten zwei Jahren mit Knieschmerzen zu kämpfen gehabt. Zurückzuführen seien diese auf lose Knochenstücke unter der Patellasehne. «Ich musste an beiden Knien operiert werden, um sie herauszunehmen. Aber ich werde wieder schmerzfrei und stärker zurückkommen.»