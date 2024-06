Bündner Sportnacht 2024: Schützenverein Tomils ist Verein des Jahres

Funktionär des Jahres 2024

Reto Matossi ist Funktionär des Jahres

Reto Matossi wird als Funktionär des Jahres 2024 ausgezeichnet. Der 61-Jährige ist in mehreren Sportarten tätig. Neben dem Bob- und Skeletonsport schlägt sein Herz aber vor allem für den Langlaufsport. Matossi ist etwa am Engadinskimarathon für die Streckenplanung zuständig und ist Teil des OK-Teams der La Diagonela. Auch ist er Betreuer im Regionalen Leistungszentrum. An den Rennen erfüllt er für Engadin Nordic gleich mehrere Funktionen: Matossi wächst Ski, organisiert Startnummern, fährt Busse und gibt Zeiten an der Strecke durch.