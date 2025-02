Weltmeister Janka tippt: So geht der Super-G der Frauen aus

Carlo Janka muss nicht lange überlegen. Die besten Chancen für den Sieg im Super-G an der WM in Saalbach-Hinterglemm? Wie aus der Pistole geschossen sagt er: «Auf der 1 sehe ich Lara Gut-Behrami.» Weshalb sich der Riesenslalom-Weltmeister aus dem Jahr 2009 diesbezüglich so sicher ist: «Ihre Form stimmt, auch die Abfahrtstrainings sind für sie gut gelaufen. Die Strecke müsste ihr entgegenkommen. Und ich schätze den Super-G bei ihr momentan als stärkste Disziplin ein.»