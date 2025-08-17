Nach der Rücktrittsankündigung: Klickt euch durch die besten Bilder von Schurters Karriere
Der Ausnahmekönner geht: Mountainbiker Nino Schurter kündet seinen Rücktritt an. Wir haben die besten Bilder aus der einzigartigen Karriere des Bündners zusammengestellt. Klickt euch durch die Galerie.
Der Ausnahmekönner geht: Mountainbiker Nino Schurter kündet seinen Rücktritt an. Wir haben die besten Bilder aus der einzigartigen Karriere des Bündners zusammengestellt. Klickt euch durch die Galerie.
17.08.25 - 08:12 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren