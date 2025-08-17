×

Nach der Rücktrittsankündigung: Klickt euch durch die besten Bilder von Schurters Karriere

Der Ausnahmekönner geht: Mountainbiker Nino Schurter kündet seinen Rücktritt an. Wir haben die besten Bilder aus der einzigartigen Karriere des Bündners zusammengestellt. Klickt euch durch die Galerie.

Roman
Michel
17.08.25 - 08:12 Uhr
Regionalsport
Daumen hoch: Klickt euch durch Nino Schurters Karriere.
Bild: Keystone
