Ausgepumpt, aber glücklich: Bündner Biathletin erreicht ihr bestes Weltcupresultat

Am Ende konnte sie sich kaum mehr auf den Beinen halten, so ausgepumpt war Biathletin Lea Meier auf den letzten Metern des 12,5 Kilometer langen Weltcup-Einzelrennens in Kontiolahti. Doch die Anstrengung hatte sich gelohnt für die 23-jährige Prättigauerin, die bei 19 von 20 Scheiben ins Schwarze traf. Als 23. und damit zweitbeste des Schweizer Teams (Amy Baserga lief auf Platz 19) verbesserte sie ihre Karrierebestleistung im Weltcup um einen Rang. Das bis anhin bestes Resultat war ihr vor zwei Jahren in der Verfolgung gelungen. Im letzten Winter gelangen ihr im Sprint in der Lenzerheide mit Platz 31 das beste Saisonresultat auf höchster Stufe.