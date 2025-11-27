×

Jetzt im Liveticker: Bellinzona empfängt den EHC Arosa zum Kellerduell

Kann der EHC Arosa nach fünf Pleiten in Folge heute im Kellerduell gegen Bellinzona endlich wieder mal punkten? In unserem Liveticker seid ihr mittendrin statt nur dabei!

Cedric Lehner
27.11.25 - 19:55 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren