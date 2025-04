In Pontresina werden begeisterte Schneesportlerinnen und -sportler miteinander vernetzt

Bigna Buchli

Während die warmen Temperaturen bei vielen Menschen Frühlingsgefühle wecken, geniessen angefressene Schneesportler die schönen Sonnentage in den Bergen. Wer dies abseits der Pisten tun möchte, trifft sich jeweils Ende März in Pontresina an den Backcountry Weeks (BCW). Der von der Bergsteigerschule Pontresina «Go Vertical Guides» in Pontresina organisierte Anlass fand dieses Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Um die saisonal bedingte Flaute zwischen Weihnachtsferien und Ostern zu beleben, entstand unter drei ambitionierten Bergführerkollegen die Idee, während dieser Zeit Angebote für verschiedene Niveaus anzubieten. «Anfänglich verteilten wir die Kurse auf eine Woche, aber die grosse Nachfrage überstieg unsere Kapazitäten an lokalen Bergführern schon bald», erzählt Mitinitiant Marcel Schenk. «Heute bieten wir die BCW jeweils Ende Januar in Davos und Ende März in Pontresina an, dafür nur noch drei bis vier Tage. Die Vernetzung unter Gleichgesinnten, Geselligkeit pflegen, nach der Tour Zeit miteinander verbringen und etwas zusammen trinken, Kontakte knüpfen und Freunde treffen, das sind für uns zentrale Ziele», so der 40-Jährige weiter.

Die gute Stimmung ist auch am Morgen auf dem Treffpunktgelände mitten in Pontresina spürbar, wo Schenk mit seinem Team das Tagesprogramm bespricht und die rund 60 anwesenden Outdoorsportler auf die verschiedenen Module aufteilt. Diese reichen von Lawinenkunde über Tiefschneefahrtechnik und alpine Hochtouren bis hin zu Skitouren in allen Schwierigkeitsstufen. Willkommen sind auch Snowboarder und Toureneinsteiger.