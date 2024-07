Alligator Malans stellt einen Triple-Sieger vor: Dieser Tscheche soll für die Tore sorgen

Kein Verstoss gegen das Gentelman's Agreement

Sportchef Peter Lüthi freut sich auf den tschechischen Offensivspieler. Er sagt: «Martin ist ein sehr athletischer Spieler, welcher unsere Offensive beleben wird und mit seiner Spielweise sehr gut ins Schweizer Unihockey passt.»

Der Angesprochene selbst ist froh, ab sofort Teil der Alligatoren zu sein. In der Medienmitteilung lässt er sich wie folgt zitieren: «Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die uns auf dem Weg zu einer erfolgreichen Saison erwarten. Ich glaube, dass der nächste Schritt in meiner Karriere genauso spannend sein wird wie bisher. In Tatran habe ich viele Siege und Niederlagen erlebt, die mich als Spieler und als Mensch geprägt haben. Nach sechs Jahren bei Tatran kann ich sagen, dass ich weiss, was es bedeutet, wenn man etwas mit dem Herzen tut.»