Jetzt im Liveticker: Wie startet der EHC Arosa in die neue Saison?
Am Freitagabend startet der EHC Arosa in die neue Meisterschaft. In Winterthur bestreiten die Bündner das erste Spiel seit dem Wiederaufstieg in die Swiss League. Die Partie findet ihr jetzt hier im Liveticker.
12.09.25 - 19:40 Uhr
