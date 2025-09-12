×

Jetzt im Liveticker: Wie startet der EHC Arosa in die neue Saison?

Am Freitagabend startet der EHC Arosa in die neue Meisterschaft. In Winterthur bestreiten die Bündner das erste Spiel seit dem Wiederaufstieg in die Swiss League. Die Partie findet ihr jetzt hier im Liveticker.

Sophie
Gäumann
12.09.25 - 19:40 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren