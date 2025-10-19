×

Krakauskas schiesst den EHC Arosa in der Verlängerung zum Sieg

Dem EHC Arosa gelingt die Revanche gegen den EHC Winterthur. Topscorer Emilijus Krakauskas schiesst die Schanfigger in der Overtime zum vielumjubelten Heimsieg! Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.

Marco
Werro
19.10.25 - 16:40 Uhr
Regionalsport
