Churs Siegesserie endet auswärts gegen starkes Olten, Arosa unterliegt Visp deutlich und steckt weiterhin in der Krise
Der EHC Arosa war heute in allen Belangen chancenlos gegen die Gäste aus Visp. Die Schanfigger unterliegen den Wallisern mit 3:9. Ebenfalls sieglos bleiben die Churer in Olten. Es setzt eine 1:5-Niederlage ab.
30.11.25 - 15:52 Uhr
Regionalsport
