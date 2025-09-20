×

Trotz starkem Schlussdrittel reicht es nicht: Arosa verliert zum dritten Mal im vierten Spiel

Mit 3:4 unterliegt der EHC Arosa dem HC Thurgau. Entscheidend ist das Mitteldrittel, in dem die Schanfigger den Faden verlieren und zwei Gegentore kassieren. Im Schlussabschnitt kommt die Aufholjagd zu spät.

Stefan
Salzmann
20.09.25 - 18:52 Uhr
Regionalsport
