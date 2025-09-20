Trotz starkem Schlussdrittel reicht es nicht: Arosa verliert zum dritten Mal im vierten Spiel
Mit 3:4 unterliegt der EHC Arosa dem HC Thurgau. Entscheidend ist das Mitteldrittel, in dem die Schanfigger den Faden verlieren und zwei Gegentore kassieren. Im Schlussabschnitt kommt die Aufholjagd zu spät.
20.09.25 - 18:52 Uhr
Regionalsport
