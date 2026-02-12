Jetzt im Liveticker: Der EHC Arosa und der EHC Chur im Härtetest gegen die Liga-Spitze
Ein Abend voller Spannung für die Bündner Eishockey-Fans: Der EHC Arosa empfängt zuhause den Tabellenführer HC Sierre, während paar Minuten später der EHC Chur auswärts auf den Tabellenzweiten HC La Chaux-de-Fonds trifft.
Heute wird sich zeigen, wer in diesen Top-Duellen punkten kann und vielleicht die Liga-Elite ein wenig ins Wanken bringt. Bleibt dran, wir halten euch live auf dem Laufenden!
Ein Abend voller Spannung für die Bündner Eishockey-Fans: Der EHC Arosa empfängt zuhause den Tabellenführer HC Sierre, während paar Minuten später der EHC Chur auswärts auf den Tabellenzweiten HC La Chaux-de-Fonds trifft.
Heute wird sich zeigen, wer in diesen Top-Duellen punkten kann und vielleicht die Liga-Elite ein wenig ins Wanken bringt. Bleibt dran, wir halten euch live auf dem Laufenden!
12.02.26 - 19:10 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren