Arosa unterliegt zu Hause La Chaux-de-Fonds – Chur verliert bitter in den letzten Sekunden der Verlängerung gegen den HC Sierre
Kein erfolgreicher Abend für die Bündner Klubs in der Swiss League. Arosa verpasst den dritten Sieg in Serie. Chur muss nach einer starken Partie eine bittere Niederlage hinnehmen. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.
Kein erfolgreicher Abend für die Bündner Klubs in der Swiss League. Arosa verpasst den dritten Sieg in Serie. Chur muss nach einer starken Partie eine bittere Niederlage hinnehmen. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.
07.10.25 - 19:10 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt
Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.
Könnte euch auch interessieren