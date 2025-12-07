×

Arosa kassiert Dreierpack innert fünf Minuten – hier gibts die Tore im Video

Der EHC Arosa findet nicht aus dem Negativstrudel und verliert gegen Winterthur 1:6. Vorentscheidend: ein Dreierpack im Startdrittel. Hier gibts die Tore im Video.

Südostschweiz
07.12.25 - 09:07 Uhr
Regionalsport
Abo-Inhalt

