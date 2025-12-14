Arosa übernimmt rote Laterne nach Niederlage gegen Bellinzona, Chur verliert zum zweiten Mal innert zwei Tagen in Sierre
Der EHC Arosa verliert das Kellerduell gegen Bellinzona nach einem Torspektakel, Chur steigert sich aber verliert auch das zweite Spiel in Folge bei Sierre. Der Liveticker zum Nachlesen.
14.12.25 - 17:10 Uhr
Regionalsport
