Der EHC Arosa gewinnt das Kellerduell gegen Bellinzona und gibt die rote Laterne wieder ab
Passend zum Jahreswechsel gibt der EHC Arosa die rote Laterne wieder ab. Die Schanfigger gewinnen das umkämpfte Kellerduell mit 4:3 gegen Bellinzona. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.
30.12.25 - 19:10 Uhr
Regionalsport
