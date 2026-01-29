«Grüezi im Fanshop» – Hier bedient der Eishockeyspieler die Kundschaft gleich selbst
Ein Blick in den Fanshop des EHC Arosa – hier steht ein Spieler selbst hinter dem Tresen. Stürmer Frédéric Jolliet verbindet Training und Verkauf und sorgt so für besondere Begegnungen zwischen Klub und Fans.
Gian-Andrin Meiler ist seit August 2024 in der Sportredaktion von TV Südostschweiz und Moderator von Rondo Sport. Neben der Arbeit im Sportbereich, treibt er auch selber sehr gerne Sport. Hauptsächlich Unihockey, wo er bei Chur Unihockey engagiert ist, aber auch andere Sportarten aller Art faszinieren ihn sehr und bringen ihm Abwechslung und Freude. Mehr Infos
