Neuauflage des Swiss Bowl: Wir zeigen die Calanda Broncos im Livestream

Diese Partie hat es in sich: Am 13. April (Spielbeginn 18 Uhr) empfangen die Calanda Broncos die Thun Tigers. Es ist die Neuauflage des letztjährigen Swiss Bowl, den die Churer mit 53:21 für sich entscheiden konnten. Klar brennen die Berner Oberländer auf Revanche. Während die Broncos ihre Vormachtsstellung im American Football in der Schweiz zementieren möchten.

Bei uns könnt ihr das NLA-Topduell live mitverfolgen - im Livestream. American-Football-Experte Claudio Sidler wird die Partie zusammen mit einer Expertin kommentieren. Los gehts schon eine Viertelstunde vor dem Anpfiff.