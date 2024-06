Die Danube Dragons gleichen gegen die Broncos wieder aus: Der Europacup-Final jetzt live im Stream

Dass die Calanda Broncos die klare Nummer 1 in Sachen American Football in der Schweiz sind? Bekannt. Doch nun greifen die Churer auch europäisch nach der Krone. In der Central European Football League (CEFL) stehen die Broncos sensationell im Endspiel. Dank Siegen gegen die Meister aus Dänemark, Italien und Frankreich. Letzter Gegner auf dem Weg zum Titel: die Danube Dragons aus Wien, Champion in Österreich.

Das Endspiel findet am Samstag 22. Juni in der Oberen Au in Chur statt. Das beste: Mit uns seid ihr live dabei: Wir zeigen den Final ab 19 Uhr im Livestream auf suedostschweiz.ch/sport.