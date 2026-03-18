Broncos vor Saisonstart: «Wollen endlich den Titel in Europa, alles andere wäre eine Enttäuschung»
Die Calanda Broncos starten als klarer Favorit in die Nationalliga A. Wie der Bündner Football-Klub mit den hohen Erwartungen umgeht. Und wie es endlich klappen soll mit dem Sturm an die europäische Spitze.
Die Calanda Broncos starten als klarer Favorit in die Nationalliga A. Wie der Bündner Football-Klub mit den hohen Erwartungen umgeht. Und wie es endlich klappen soll mit dem Sturm an die europäische Spitze.
18.03.26 - 18:30 Uhr
Regionalsport
Roman Michel ist Leiter Sport. Er arbeitet als Sportreporter und -moderator bei TV Südostschweiz. Weiter schreibt er für die gemeinsame Sportredaktion der Zeitung Südostschweiz und suedostschweiz.ch. Roman Michel studierte Journalismus und Organisationskommunikation und arbeitet seit 2017 für die Medienfamilie Südostschweiz. Mehr Infos
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