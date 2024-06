Lötscher löst De Coi als Präsident ab: Alligator Malans stellt Weichen für die Zukunft

Nach sieben Jahren ist Schluss. An der Generalversammlung von Alligator Malans am Mittwochabend hatte Brigitte De Coi ihren letzten Auftritt als Präsidentin des NLA-Unihockeyklubs. Ihr Nachfolger steht bereit: Es ist Erwin Lötscher, der von den Stimmberechtigten einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Wie es in einem Instagrampost der Bündner Herrschäftler heisst, bleibt De Coi dem Vorstand im Ressort Finanzen treu.