Arosas Horror-Start im Video: So kommt's zur 1:8-Heimpleite gegen Sierre
Der EHC Arosa ist gegen Swiss-League-Tabellenführer Sierre früh auf verlorenem Posten. In der Startphase sorgen die Walliser innert weniger als einer Minute mit drei Toren für die frühe Vorentscheidung.
13.02.26 - 15:30 Uhr
Regionalsport
In Zusammenarbeit mit dem EHC Arosa und der FHGR präsentieren wir nach jedem Heimspiel der Bündner die Highlights zum Spiel.
