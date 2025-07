Eine Churer Flagge und ein Fehlgriff: So lief das 1:2 zum EM-Start gegen Norwegen aus Bündner Sicht

Was für ein Start in die Heim-EM. Flutlicht. Ausverkaufter St. Jakob-Park. Und ein Schweizer Team, das gegen den Gruppenfavoriten Norwegen einen richtig starken Eindruck macht. Die Schweiz ist von Beginn an das bessere Team: Hartnäckig in den Zweikämpfen, schnell im Umschaltspiel, zielstrebig im Abschluss. Bloss auf den letzten Metern mangelt es an der Genauigkeit. Wobei bei Reutelers Lattenknaller nach etwas mehr als 20 Minuten nur ganz wenig fehlt. Ein paar Minuten später scheppert wieder Aluminium. Doch dieses Mal sind die Zentimeter auf Schweizer Seite. Der Abschluss von Riesen findet vom Innenpfosten den Weg ins Tor. 1:0. Das Joggeli explodiert erstmals an diesem Abend.