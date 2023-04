«Rampaliacht» - RSO-Act des Monats

Ann Nieslen

Seit sie Kind ist singt Ann und komponiert eigene Songs. In den letzten zwei Jahren hat sie an neuen Werken gearbeitet, die «straight from the heart» kommen. Manche ihrer Songs wurden in Dänemark aufgenommen, andere in Italien. Die Tracks sind kraft- und gefühlvoll. Es gibt Walzer mit Soul, Pop mit Blues und Rock mit Folk, allesamt mit melancholischen und doch witzigen Twists.