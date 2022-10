Belohnter Effort: Igiser Jugend feiert ihren Pumptrack 

Selten wird eine Eröffnungsansprache gehalten, während die einzuweihende Anlage schon voll in Betrieb ist. Martin Heim, Vorsteher des Departements Jugend im Gemeindevorstand von Igis-Landquart, findet sich an diesem Mittwochnachmittag genau in dieser Situation wieder. Schauplatz ist der in den vergangenen drei Monaten entstandene Pumptrack an der Luxgasse in Igis. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner haben sich zur offiziellen Eröffnungsfeier eingefunden.