Zwei Verletzte nach drei Unfällen

Zum ersten Unfall kam es um 14.30 Uhr in Bilten, wie die Glarner Polizei mitteilt. Ein 73-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz kommend die Wiesenstrasse überqueren, um auf die Linth-Escher-Strasse zu gelangen. Dabei sei er mit einem vortrittsberechtigten 81-jährigen Töfffahrer zusammengestossen. Wie es heisst, zog sich der Töfflifahrer beim Unfall Prellungen und Schürfungen zu und wurde mit einer Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Eine Stunde später ereignete sich ein zweiter Unfall in Mollis. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der Kanalstrasse in Richtung Rüfistrasse unterwegs, so die Polizei. Er wollte die Bahnhofstrasse kreuzen und dabei sei es zu einer Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto gekommen, das in Richtung Näfels unterwegs war. Dieses Auto wurde durch den Aufprall gegen einen beim Stoppsignal auf der Rüfistrasse stehenden Lieferwagen geschleudert. Beim Unfall erlitt die Beifahrerin des Verursachers leichte Prellungen und Schürfungen, heisst es weiter. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der dritte Unfall war um 15.50 Uhr auf der Autobahn bei Niederurnen. Ein 29-Jähriger Autofahrer verlor wegen eines Sekundenschlafs kurz vor der Ausfahrt Glarnerland die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet von der Fahrbahn, kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand, schreibt die Kantonspolizei Glarus. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

(red)