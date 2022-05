Zwei Verkehrsunfälle und ein Führerausweisentzug über Nacht

In der Nacht auf Sonntag, um 2.32 Uhr, meldete eine Privatperson, dass er in Glarus an der Aegidius-Tschudi-Strasse ein beschädigtes Fahrzeug gesehen habe.

Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Holensteinareal weg in Richtung Ennenda, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Kaum weggefahren, sei er mit einem parkierten Fahrzeug kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe der Lenker seine Fahrt via Holensteinstrasse in Richtung Horgenberg fortgesetzt. Dort sei er auf die Kantonsstrasse in Richtung Glarus eingebogen. Unmittelbar danach sei er mit seinem Fahrzeug den talseitigen Strassenfried kollidiert, über das angrenzende Wiesland zur Holensteinstrasse zurückgefahren und habe sich auf den Heimweg gemacht.

Wie es heisst, konnte der fehlbare Lenker zu Hause angetroffen werden. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und den Führerausweis abgeben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.



(red)