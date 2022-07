Zwei Verkehrsunfälle in Glarus

Eine 18-jährige Lenkerin eines Personenwagens war am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr von Bilten kommend in Richtung Niederurnen unterwegs. Bei der Verzweigung Wiesenstrasse/Linth-Escherstrasse hat die Lenkerin den eingespurten Personenwagen eines 25-jährigen Autofahrers übersehen. Daher crashte sie mit rund 60 km/h in das andere Fahrzeug. Gemäss Kantonspolizei Glarus entstand dabei an beiden betroffenen Fahrzeugen ein Totalschaden. Die beiden Lenker hätten sich darauf selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Nur rund drei Stunden später gegen 9.30 Uhr ereignete sich in Mitlödi ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 43-Jähriger war mit seinem Personenwagen von Glarus her in Richtung Süden unterwegs. Bei der Einmündung zur Kreuzgasse wollte er nach links abbiegen, übersah aber den korrekt entgegenfahrenden Personenwagen einer 30-jährigen Lenkerin. Darauf sei es gemäss Kantonspolizei Glarus zu einer Kollission gekommen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, an den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Öl- und Chemiewehr aufgeboten werden. (kop)