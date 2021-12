Zwei Verkehrsunfälle bei schneebedeckten Strassen

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, kam es bei den winterlichen Verhältnissen am Mittwoch gerade zu mehreren Verkehrsunfällen.

Am Mittwochvormittag, um 10.15 Uhr, war eine 29-jährige Autofahrerin auf der Autobahn A3 in Richtung Chur unterwegs. Bei einem Bremsmanöver verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Darauf schleuderte das Auto und geriet auf die Überholspur, wo es zu einer Kollision mit einem nachfolgenden Auto kam. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Sachschaden.

Um die gleiche Uhrzeit war ein 22-jähriger Autofahrer in Niederurnen auf der Allmendstrasse in Richtung Kreuzung Linth-Escherstrasse unterwegs. Als er bremsen wollte, verlor der Lenker die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam ins Schleudern und kollidierte mit einem korrekt fahrenden Auto und Lieferwagen. Verletzt wurde auch hier niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. (so)