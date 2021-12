Zwei Unfälle in drei Stunden

Die Kantonpolizei Glarus berichtet am Dienstag von zwei Unfällen. In Netstal war um 13 Uhr ein 64-jähriger Autofahrer ausgangs Netstal in Richtung Glarus unterwegs. Laut Mitteilung bemerkte er zu spät, dass der Autofahrer vor ihm bei einem Fussgängerstreifen anhalten musste, weil ein Passant die Strasse überquerte.

Die beiden Autos kollidierten. Die Mitfahrerin des vorderen Wagens zog sich Prellungen zu und wurde zur Kontrolle ins Kantonsspital Glarus gebracht. Beide Autos wurden beschädigt.