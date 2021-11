Zwei Autounfälle und eine Kollision mit sechs Fahrzeugen

Unfall auf schneebedeckter Strasse

Ebenfalls am Samstagnachmittag kam es auf der Kerenzerbergstrasse in Filzbach zu einem Selbstunfall. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Mollis Richtung Filzbach, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. In einer Kurve beim Britternwald verlor er wegen des Schnees die Kontrolle über das Auto und prallte in eine Mauer.

Der 26-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden und am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Überholmanöver geht schief

Auf der Autobahn A3 in Bilten ereignete sich am Sonntag ein Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war gegen 5.45 Uhr in Richtung Chur unterwegs, als er auf der Höhe der Einfahrt Bilten nach einem Überholmanöver auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen geriet. Das Auto kollidierte mehrfach mit der Leitplanke, wie die Kantonspolizei schreibt. Der 20-Jährige blieb unverletzt, das Auto wurde jedoch beschädigt.