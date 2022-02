Zwei Auffahrkollisionen in Glarus

Am Mittwoch um 12.30 Uhr ereignete sich auf der Fleschenstrasse in Mollis ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, ist eine Frau mit ihrem Auto in Richtung Weesen unterwegs gewesen. Auf Höhe der Abzweigung zum Parkplatz Bahnhof Weesen bemerkte die 36-Jährige zu spät, dass das Auto vor ihr abbremste. Es kam zur Auffahrkollision. Dabei zog sich ihr 6-jähriger Sohn unbestimmte Verletzungen zu. Wie es heisst, ist der Junge nach dem Unfall ansprechbar gewesen. Er wurde mit der Rega ins Kinderspital Zürich geflogen. An den beiden Autos entstand Sachschaden.

Eine Viertelstunde später, um 12.45 Uhr, kam es in Näfels zu einem weiteren Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin war laut der Kantonspolizei Glarus auf der Hauptstrasse in Richtung Netstal unterwegs. Auf Höhe der Raiffeisenbank bemerkte die 26-Jährige zu spät, dass der vor ihr fahrende Lastwagen zum Stillstand kam. Bei der Auffahrkollision zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit der Polizeipatrouille ins Kantonsspital Glarus gebracht. Das Auto wurde total beschädigt. Am Lastwagen entstand Sachschaden.

(so)